Claudia Ohana e Ney Latorraca estão em ‘Vamp, o Musical’; confira outras estreias de teatro

Inspirado na telenovela exibida em 1991, Vamp, o Musical mantém diversos aspectos da produção original. A direção, por exemplo, continua a cargo de Jorge Fernando (com apoio de Diego Morais). Além disso, Ney Latorraca e Claudia Ohana voltam a interpretar os protagonistas da história.

No famoso texto de Antonio Calmon, a atriz dá vida a Natasha, uma cantora que, em troca de sucesso, vende a alma para Conde Vlad, vivido por Latorraca. O enredo não se altera tanto, mas o final da trama conta com algumas novidades.A trilha traz tanto músicas já presentes na novela, com novos arranjos, quanto canções inéditas, compostas especialmente para o musical.

140 min. (com intervalo). Livre. ONDE: Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. QUANDO: Estreia 6ª (15). 6ª, 20h30; sáb., 17h e 21h; dom., 16h30. Até 29/10. QUANTO: R$ 40/R$ 150.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

Ala de Criados

Com texto de Mauricio Kartun, a peça parte de um fato real ocorrido em 1919, quando Buenos Aires foi agitada por uma grande greve. O enredo mostra a reação de três primos aristocratas ao acontecimento. Dir. Marco Antonio Rodrigues. 75 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 6ª (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 15/10.

Depois Que Você Abrir os Olhos

Criada estrelada por Nanda Ruano, a peça mostra a convivência com a Síndrome do Pânico. Dir. Olivia Teixeira. 55 min. 14 anos. Espaço dos Satyros 1 (60 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (16). Sáb., 21h. R$ 40. Até 30/9.

Dinamarca

O grupo Magiluth estreia peça inspirada em ‘Hamlet’, de Shakespeare. Nela, um grupo de amigos debate, após um casamento, temas ligados a política e relações humanas. Dir. Pedro Wagner. 80 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 6ª (15). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 15/10.

A Gente Submersa

O grupo Teatro do Incêndio inaugura sua nova sede com esta peça, assinada por Marcelo Marcus Fonseca. O enredo aborda a presença de ensinamentos populares na rotina das pessoas. 120 min. 14 anos. Teatro do Incêndio (95 lug.). R. 13 de Maio, 48, Bela Vista, 2609-8561. Estreia sáb. (16). Sáb., 20h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 10/12.

Melodrama da Meia Noite

A peça da Companhia Melodramática do Rio de Janeiro brinca com o gênero teatral. No início da peça, o diretor Paulo Merísio apresenta personagens que representam tipos melodramáticos – como o sofredor, o apaixonado e o vilão. A partir disso, diferentes tramas são criadas a partir de jogos de improvisação. 70 min. Livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia sáb. (16). Sáb., 23h59. R$ 30. Até 28/10.