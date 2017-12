Clássico La Casserole estreia pratos da temporada

Foto: divulgação

Um clássico da cidade, o francês La Casserole fez pequenas alterações no menu e incluiu cinco pratos, a exemplo das lulas salteadas ao azeite de trufa, limão taiti e ervas finas com mandioquinha rústica (R$ 69; foto). Na seleção de entradas figura o ‘Moules-frites’ (R$ 54), com mexilhões e batatas fritas.

Confira outras opções do menu:

Polvo ao vinho tinto com ‘mousseline’ de grão-de-bico (R$ 87)

Ravióli de camarão e abóbora com molho bisque (R$ 66)

Entrecôte de Angus, servido com palmito pupunha tostado, cogumelos salteados e manteiga (R$ 73)

Largo do Arouche, 346, Centro, 3331-6283.