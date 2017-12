Clássico infantojuvenil, ‘O Escaravelho do Diabo’ ganha adaptação para o cinema

Foto: Aline Arruda/divulgação

Desde sua primeira publicação, nos anos 1950, O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, contabilizou mais de 20 edições, tornando-se um clássico – famoso por integrar a coleção Vaga-lume. Seis décadas depois, a obra ganha adaptação para o cinema, sob a direção de Carlo Milani.

No entanto, leitores nostálgicos podem estranhar a versão. O suspense policial mereceu expressivas adaptações no enredo. A primeira delas vem do protagonista. Em vez de um universitário, Alberto é um garoto curioso, interpretado por Thiago Rossetti.

Quando seu irmão é encontrado morto com uma espada cravada no peito, o menino descobre que um serial killer está perseguindo ruivos, enviando-lhes escaravelhos antes de matá-los. Ao lado do delegado Pimentel (Marcos Caruso), ele tenta resolver o mistério e deter o assassino.