Clássico da Cinderela ganha montagem da Cia. Le Plat du Jour

Foto: Bira Crosariol/Divulgação

Em ‘Cinderela Lá Lá Lá’, nova montagem da Cia. Le Plat du Jour, a história é adaptada para os tempos modernos. Por exemplo, a gata borralheira vive em um quarto de costura e sonha em ser estilista. A madrasta é uma madame, viciada em compras. As irmãs querem ser atrizes de um musical. E o príncipe é um jovem emo.

O espetáculo, que estreia neste sábado (18), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), tem direção de Alexandra Golik e Carla Candiotto – que já adaptaram outros contos dos irmãos Grimm. No palco, a história se desenrola com as atrizes Bebel Ribeiro, Helena Cerello e Paula Flaibann – que se revezam para interpretar todos os personagens. Tudo isso ao som de ‘Arrebita’, de Roberto Leal. 50 min. Rec da produção: livre.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Estreia sáb. (18). Sáb., 11h. Até 30/1/2016. QUANTO: R$ 10.