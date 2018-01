Confira o roteiro de música clássica

Daniel Burlet

O músico participa de recital do projeto Pianíssimo, interpretando obras de Liszt.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Dom. (8), 12h. R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fazil Say

Em apresentação da série Recitais Osesp, o pianista turco apresenta obras de Modest Mussorgsky, Mozart e uma composição própria, ‘Gezi Park 2 – Sonata para Piano, Op.52’.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (10), 21h. R$ 77/

R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

A orquestra convida o violonista Roberto Menescal para interpretar músicas de sua autoria, entre elas ‘Bye Bye Brasil’, parceria com Chico Buarque, e ‘O Barquinho’, clássico da bossa nova que ganhou letra de Ronaldo Bôscoli. A cantora Cris Delanno participa do concerto, regido por João Maurício Galindo.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (11), 21h. R$ 50/

R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Bohème

Composta em 1895, o clássico de Giacomo Puccini inaugura a temporada lírica do Teatro Municipal. A remontagem da ópera, levada ao palco do teatro em 2013, tem direção cênica de Julianna Santos, com base nas ideias de Arnaud Bernard para aquela encenação. Eduardo Strausser é o regente.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (6), 20h; dom. (8), 17h. R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília

Uma das mais tradicionais orquestras da Itália se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. Regidos por Sir Antonio Pappano, os concertos são compostos por obras de Verdi, Tchaikovski e Saint-Saens.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (7) e dom. (8), 21h. R$ 50/R$ 550 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

O maestro Cláudio Cruz rege a orquestra, que recebe o Coral Jovem do Estado e o Coral Juvenil do Guri. Obras de Flo Menezes, Prokofiev e Villa-Lobos estão no programa do concerto.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Gaffigan

Sob regência do maestro James Gaffigan, a orquestra apresenta obras de Rossini, Schubert e Verdi, além da estreia nacional de ‘O Sotaque Azul das Águas’, composta por Luís Tinoco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (6), 21h; sáb. (7), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Isaac Karabtchevsky. Foto: Fábio Motta/Estadão

Osesp: Karabtchevsky, Baldini e Say

Em concerto regido por Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe como solistas Emmanuelle Baldini (violino) e Fazil Say (piano). No programa, há obras de Henri Dutilleux, Mozart e Heitor Villa-Lobos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (12), 10h. R$ 10.

Osesp: Peleggi

Valentina Peleggi rege a orquestra, que apresenta obras de Rossini, Schubert e Verdi em concerto que integra a série Matinais.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 11h. Grátis (ingresso já disponível na bilheteria).

Quarteto de Cordas e André Mehmari

O quarteto se apresenta ao lado do pianista em concerto da série Convidados. ‘Quarteto Recordare’ e ‘Quinteto Angelus’, ambas de Mehmari, serão interpretadas.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (12), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.