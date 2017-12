Confira os destaques da música clássica neste ano em SP

A partir deste mês, as apresentações de música clássica voltam a ocupar espaço em São Paulo. Confira a seleção dos principais concertos e peças líricas das cinco instituições que promovem o estilo na cidade. Entre as atrações, nomes inéditos no País, caso do tenor alemão Jonas Kaufmann.

Para quem quiser acompanhar as temporadas, as assinaturas ainda estão disponíveis, mas é bom correr. Algumas encerram hoje (5), o período de vendas. Todos os concertos também oferecem ingressos avulsos, por isso vale checar os calendários das instituições para garantir a entrada. Orquestras como a Filarmônica de Viena devem fazer apresentações concorridas.

Foto: Terry Linke/Div.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ A Filarmônica de Viena (foto) abre a temporada da Cultura Artística em 8 e 9/3. A Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília, regida por Antonio Pappano e com a pianista Beatrice Rana, vem em seguida. Os concertos ocorrem em 7 e 8/5. R$ 450/R$ 3.000 (assinaturas até hoje, 5). www.culturaartistica.com.br

Foto: Divulgação

+ A temporada de óperas do Teatro São Pedro abre com ‘Dom Quixote’, tendo a mezzo-soprano Luisa Francesconi (foto) em um dos papéis principais. A montagem terá seis apresentações em março. Jorge Takla assina a direção cênica e Luiz Fernando Malheiro, a regência. R$ 120/R$ 320 (assinaturas até 14/2). www.theatrosaopedro.org.br

Foto: Lydia Danmill/Div.

+ Mason Bates (foto) é um dos compositores visitantes da Osesp, com seis séries clássicas. Ele toca a parte de laptop em ‘Mass Transmission’, ao lado do Coro da Osesp. Os concertos ocorrem entre 9 e 11/6. A temporada terá 13 maestros convidados, entre eles Isaac Karabtchevsky e Giancarlo Guerrero. Marin Alsop rege os concertos que marcam a abertura dos trabalhos, de 10/3 a 12/3. Os pacotes de assinatura estão fechados, mas é possível escolher os concertos por meio do programa Crie Sua Série. www.osesp.art.br

Foto: Gregor Hohenberg/Div.

+ O tenor Jonas Kaufmann (foto) é a principal atração do Mozarteum Brasileiro, que completa 35 anos. Ele se apresenta no dia 10/8. Quem também está no elenco da série é o pianista Nelson Freire, nos dias 30 e 31/8. A mezzo-soprano Angelika Krischschlager abre a temporada ao lado do grupo Capella Istropolitana, em 5 e 6/4. R$ 655/R$ 3.050 (sem prazo para encerramento). www.mozarteum.org.br

Foto: Marcio Scavo/Div.

+ O Teatro Municipal tem sete séries de assinaturas, para balés, concertos e óperas. O diretor artístico John Neschling (foto) rege ‘Fosca’, de Carlos Gomes, marcando o encerramento da temporada lírica. As apresentações ocorrem entre 7/12 e 17/12. R$ 100/R$ 640 (assinaturas até 10/2; assinaturas para as séries musicais na Sala do Conservatório (Praça das Artes) e no Salão Nobre até 13/3) . www.theatromunicipal.org.br