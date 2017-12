Classic Burger Haüs: a nova investida da família Shoel

Com a abertura do Classic Burger Haüs, a família Shoel tomou conta de vez de um trecho da Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi. Os irmãos Marcelo, Bruno, Rafael, Shemuel e a mãe Katia se dividem no comando das casas: a pioneira The Dog Haüs, a cervejaria Tap Haüs e, mais recentemente, o Falafel Haüs, especializado no sanduíche de falafel (R$ 24) – o novo empreendimento ocupa a loja da esquina onde antes ficava a doceria The Sweet Bubbles.

Colada às casas irmãs, a diminuta Classic Burger Haüs serve um único sanduíche, o cheese salada bacon com picles, por R$ 20. Os ingredientes estão escritos na parede e o cliente apenas exclui o que não gosta. O pão tem o tamanho exato para abraçar o disco de 100 gramas de carne à base de um blend de três cortes bovinos, que chega coberto com um pedaço de requeijão mineiro, molho da casa (maionese de páprica, cebola, picles e limão-siciliano), mais bacon caramelizado e picles de pepino. “A marca da casa tostada no pão não é só estética, dá um toque defumado”, explica Marcelo.

Para comer, o cliente tem de se acomodar nas poucas banquetas ou nos bancos na calçada. Também pode pedir abrigo no vizinho The Dog Haüs – que está prestes a abrir uma filial na Rua dos Pinheiros. Para beber, vá de limonada (R$ 8) ou cerveja da Tap Haüs, a partir de R$ 10. Em tempo: os doces da Sweet Bubbles agora estão à venda no The Dog Haüs.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: R. Bandeira Paulista, 406, Itaim Bibi, 2361-7189.

QUANDO: 12h/15h e 16h/2h (dom., 12h/0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.