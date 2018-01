Clarice Niskier dirige nova adaptação de obra de Nilton Bonder

Há 11 anos, a diretora e atriz Clarice Niskier está em cartaz com a peça ‘A Alma Imoral’, uma adaptação do livro do rabino Nilton Bonder. Agora, Clarice leva novamente um trabalho dele para os palcos.

Ao lado de André Acioli, ela dirige o espetáculo A Cabala do Dinheiro, montagem de uma das partes da ‘Trilogia da Cabala’, na qual o autor aborda ainda os temas da inveja e da comida.

Em cena, os atores Letícia Tomazella e Marcos Reis aparecem como narradores e personagens de histórias que revelam a relação do indivíduo com o dinheiro.

São casos que trazem discussões éticas sobre a diferença entre ‘preço’ e ‘valor’, e sobre o paradoxo dos benefícios e das agruras que o dinheiro pode trazer. 70 min. 14 anos.

ONDE: Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. QUANDO: Estreia 3ª (11). 3ª e 4ª, 21h. Até 27/9. QUANTO: R$ 50.