‘Cinquenta Tons de Cinza’ chega aos cinemas cercado de expectativas dos fãs, mas tímido nas cenas de sexo e nudez

A versão cinematográfica do best-seller Cinquenta Tons de Cinza estreia com a expectativa de dominar as bilheterias nas próximas semanas. Os motivos para a previsão são óbvios: foram mais de 100 milhões de cópias do livro vendidas no mundo. No Brasil, 1.090 salas de cinema recebem o longa. E, mesmo com tamanha oferta, muitos fãs já se anteciparam e garantiram seus ingressos antes mesmo da estreia.

Caso não tenha lido o livro, esteja preparado para conhecer Anastasia Steele (Dakota Johnson), uma jovem estudante de literatura que, por um golpe do destino, conhece o bilionário Christian Grey (Jamie Dornan). O magnetismo entre os dois é instantâneo e o romance, a seu modo, se desenvolve. O conflito surge quando ele se revela um adepto de práticas de dominação sexual. E ela, virgem e recatada, percebe que o parceiro está em busca de uma mulher disposta a se submeter a seu rígido comando.

Já para aqueles que são fãs da trama, a transposição das páginas escritas por E.L. James para a telona pode desapontar. Com roupagem mais branda, o filme está longe de ser erótico. As poucas cenas de sexo são tratadas com sutileza. E a ‘arte da dominação’, adotada pela diretora Sam Taylor-Johnson, chega a soar romântica.

Se o alvo da produção é o público feminino, as cenas de nudez parecem, paradoxalmente, se dirigir aos homens. A câmera que focaliza com detalhes e desenvoltura o corpo despido da protagonista não faz o mesmo quando é Mr. Grey – geralmente, de costas – quem aparece sem roupa.

JAMIE DORNAN ESTÁ NO PAPO

Muitos foram cotados para o papel. Mas, depois de muitas reviravoltas, o irlandês Jamie Dornan – ainda pouco conhecido do público – foi o escolhido para dar vida ao enigmático Christian Grey.

Você certamente conhecia o livro antes de se envolver no projeto.

Jamie: Não imagino onde alguém poderia estar vivendo para não saber. Mas admito que, até ler o livro, achava que era algo que não me interessaria muito.

Como lidou com a pressão de dar vida a obras tão populares?

Jamie: Muitas pessoas leram os livros. Então, você sente que está lidando com uma massa enorme de opiniões. Eu estaria mentindo se dissesse que não pensava com frequência nessa pressão, mas curiosamente, a considerava quase libertadora.

O que foi libertador ?

Jamie: O fato de que mais de 100 milhões de pessoas têm uma imagem visual de como são os personagens. Percebi que seria impossível agradar a todos. Por isso, me concentrei em fazer a melhor interpretação que pude de Christian Grey.

Como se relacionou com o personagem?

Jamie: Você precisa encontrar alguma afinidade em cada personagem que faz ou, pelo menos, alguma coisa que o faça sentir que pode compreendê-lo ou ter uma vaga experiência do que ele é, seja por si próprio ou por alguém que você conheça. Foi difícil com Christian Grey porque não conheço ninguém assim, mas imagino que há elementos com os quais posso me relacionar.

Você o vê como uma espécie de vilão?

Jamie: Vejo-o como alguém que é mal entendido ou tem dificuldade de se inserir na sociedade por causa do modo de vida que escolheu.

SERÁ QUE AS FÃS VÃO GOSTAR?

O Divirta-se levou duas entusiastas do best-seller ‘Cinquenta Tons de Cinza’ para assistir ao filme antes da estreia mundial. Mesmo gostando da história, ambas sentiram falta de alguns personagens e elementos importantes no livro.

Como vocês avaliam o filme?

Kamila Abrahão: Faltaram muitos detalhes sobre os personagens, principais e coadjuvantes. Sem contar partes importantes do livro que sequer foram abordadas.

Kelly Gutierrez: Apesar de ser bastante exigente, sei que para mostrar toda a história seriam necessárias muitas horas de filme. Ainda assim, há detalhes que eu gostaria de ter visto, como a dedicação de Christian às predileções de Anastasia.

O que faltou nessa versão?

Kamila: A relação de Anastasia com a amiga Kate é pouco explorada; o ciúme doentio que ela tem em relação à ex-namorada de Christian foi praticamente ignorado. Além de vários outros elementos que foram deixados de lado.

Kelly: No livro, a mente de Anastasia não para. Ela se questiona muito sobre sua beleza e sobre os motivos que a fizeram ser escolhida por Christian. No filme, isso não acontece. Dá a impressão de que se trata de uma personagem muito diferente da que eu conhecia. A original é mais recatada. A do filme não é mais do que uma menina divertida.

Por que a trama do livro mexeu tanto com as mulheres?

Kamila: Parece uma lavagem cerebral. É uma história instigante em que você se imagina na situação de Anastasia.

Kelly: Ela é uma garota simples, como a gente, que se vê numa situação parecida com a de um conto de fadas. Tem um homem lindo, rico e dedicado a seus pés.

CURIOSIDADES

– A participação da cantora pop Rita Ora se resume a duas curtas frases e poucos segundos. Ela interpreta Mia, irmã de Christian.

– E.L. James, autora da saga literária, acompanhou o filme de perto. E isso, segundo a imprensa norte-americana, provocou conflitos com a diretora Sam Taylor- Johnson, que teve ideias para deixar o original mais palatável para a telona. A maioria das sugestões foi vetada por James. Os diálogos são uma reprodução daquilo que consta no livro. Com raras exceções.

– Muito se especulou sobre o que seria replicado na tela – já que o conteúdo do livro tem teor altamente erótico. Mas as falas ficaram mais engraçadas do que constrangedoras, e as cenas de sexo têm um ‘quê’ de novela. A diferença é que a protagonista aparece amarrada. Você verá no cinema menos (bem menos!) cenas de sexo do que no livro. Prova disso é a reclassificação do filme, que caiu de 18 para 16 anos de idade.

– O lançamento do filme era esperado para agosto de 2014, mas a desistência de Charlie Hunnam atrasou o cronograma. A nova data foi escolhida em função do Valentine’s Day, celebrado nos Estados Unidos em 14 de fevereiro.

– Os fatos não acontecem na mesma ordem que na obra de E.L. James. Algumas situações importantes da trama também ganharam locações diferentes.

– A tal deusa interior de Anastasia, citada no livro inúmeras vezes, não é nem mencionada no filme.

– O foco em Anastasia e Christian limou alguns coadjuvantes importantes. Sumiram de cena Kate (Eloise Mumford), amiga da protagonista; e Wanda, o fusca azul, que não tem o nome citado.

– Emma Watson, Emilia Clarke e Mila Kunis foram cotadas para Anastasia. E Ryan Gosling, Robert Pattinson e Alexander Skarsgard figuraram na lista para o papel de Grey. Foram muitas recusas, até a definição: Dakota Johnson e Charlie Hunnam – que, semanas depois, abandonou o projeto. Jamie Dornan foi chamado às pressas. Os fãs, revoltados, abriram uma petição online, com promessas de boicote se Matt Bomer e Alexis Bledel não fossem escalados. Mais tarde, soube-se que ambos recusaram o convite.

