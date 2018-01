Cinesesc é reinaugurado com Festival Sesc Melhores Filmes

Com a reinauguração do Cinesesc esta semana, fechado para reforma nos últimos três meses, é realizada, a partir de quinta (2), a 41ª edição do festival. Com prêmios de melhor filme, documentário, ator, atriz, direção, roteiro e fotografia para os filmes brasileiros e melhor filme, direção, ator e atriz para os filmes estrangeiros – entregues um dia antes – o evento contempla longas de destaque que chegaram às salas paulistanas em 2014. A programação, com 51 filmes nacionais e internacionais de destaque que chegaram em 2014 às salas paulistanas, conta com ‘Ela’ (foto), de Spike Jonze.

5ª (2):

14h30 – Uma Vida Comum (2013), de Uberto Pasolini.

16h30 – Ela (2013), de Spike Jonze.

19h – Olho Nu (2012), de Joel Pizzini.

21h – Ninfomaníaca Vol. 1 (2013), de Lars von Trier.

23h – Ninfomaníaca Vol. 2 (2013), de Lars von Trier.

CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 12/R$ 20