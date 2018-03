A partir da 5ª (30), a Cinemateca realiza uma retrospectiva sobre Cinema Novo. Com produções de baixo custo, inspiradas no neo-realismo italiano e na nouvelle vague, os filmes se voltavam à realidade brasileira com sofisticação conceitual. Serão exibidos 53 títulos, todos em película, alguns inéditos, restaurados ou de exibição rara. Haverá, ainda, uma exposição com objetos e documentos da época. Confira alguns destaques da programação:

Famoso pelo nu frontal de Norma Bengell, Os Cafajestes, longa de estreia de Ruy Guerra, incorpora técnicas e conceitos da nouvelle vague à história dos pilantras que abusam de uma garota numa praia deserta. O filme de 1962 não perdeu nada de sua força. Tem um diálogo vivo, elaborados movimentos de câmera (e belíssima fotografia em P&B de Tony Rabatony). Mas sua alma é Norma.

Bahia de Todos os Santos é uma obra mítica do paulistano Trigueirinho Neto, que abandonou o cinema para virar líder espiritual. Antônio Sampaio, depois Antônio Pitanga, é o marginal envolvido com grevistas na ditadura de Vargas.

Em 1959, Glauber Rocha tinha 20 anos quando fez seu curta de estreia, Pátio. Helena Ignez e Solon Barreto se tocam, rolam no chão, olham-se. A vegetação e o mar emolduram o pátio quadriculado. O que é, o que é? Trata-se de obra de pura experimentação, mas que já antecipa a personalidade vulcânica daquele que seria o maior nome do Cinema Novo (e do cinema brasileiro).

A obra-prima mais secreta da história do cinema brasileiro não é o cultuado ‘Limite’, de Mário Peixoto. É Esse Mundo É Meu, joia rara precursora do Cinema Novo. De novo Antônio Sampaio, que virou Pitanga e é pai de Camila. Um ícone do movimento cultural baiano, aqui como operário acuado pelo baixo salário, se unindo aos companheiros para uma greve. A estreia do cantor Sérgio Ricardo, que depois faria a trilha de ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ – de Glauber -, ainda espera por reconhecimento. O filme não seria o que é sem sua atriz, Léa Bulcão. Luiz Carlos Merten

Veja, abaixo, a programação da mostra nesta semana:

5ª (30)

18h – A Grande Feira (1961), de Roberto Pires.

18h30 – Bahia de Todos os Santos (1960), de Trigueirinho Neto.

20h – Pátio (1959) e Barravento (1961), de Glauber Rocha.

20h30 – Cinco Vezes Favela (1962), de Marcos Farias, Miguel Borges, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman.