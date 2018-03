Cinemateca realiza retrospectiva da obra de Hector Babenco

A Retrospectiva Hector Babenco, realizada pela Cinemateca até 12/3, é uma mostra com filmes em película do diretor que, nascido na Argentina, se naturalizou brasileiro e fez filmes dentro e fora do País. Indicado ao Oscar de melhor direção por ‘O Beijo da Mulher Aranha’, Babenco lançou seu primeiro filme, ‘O Rei da Noite’ (foto), há 40 anos. Com essa efeméride de gancho, a Cinemateca realiza não só a retrospectiva como também uma exposição com fotos de bastidores, releases, roteiros, cartazes e outros objetos relacionados à obra do diretor.

Hoje (13):

18h – Pixote, a Lei do Mais Fraco (1980)

20h30 – O Beijo da Mulher Aranha (1985)

Sáb. (14):

17h – Ironweed (1987)

20h – Brincando nos Campos do Senhor (1991).

Dom. (15)

16h – Coração Iluminado (1998)

18h30 – Carandiru (2003)

21h O Passado (2007)

5ª (19):

18h – O Passado (2007)

20h – O Rei da Noite (1975).

Serviço: Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.