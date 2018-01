Cinemateca realiza mostra voltada a artes marciais

A Cinemateca recebe a exposição O Espírito do Budô – A História das Artes Marciais no

Japão, realizada em parceria com a Fundação Japão, a partir de 26/2. Além de peças, armas históricas, arcos e flechas, a instituição realiza uma mostra dedicada ao cinema de artes marciais japonesas até 5/6. Entre os longas está ‘Honra de Samurai’ (2002; foto), de Yôji Yamada, exibido na 5ª (26), às 20h.

Serviço: Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.