Confira as estreias de cinema da semana

Pré-estreia

De Longe Te Observo

(Desde Allá, Venezuela-México/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Lorenzo Vigas. Com Alfredo Casto, Luis Silva. Armando, dono de um laboratório de próteses dentárias, mora em Caracas e dá dinheiro a jovens para vê-los se masturbar. Ao fazer a proposta a Elder, líder de uma gangue, um relacionamento surge após um encontro violento entre os dois. 12 anos. Reserva Cultural.

Estreias

Chocolate

(Chocolat, França/2016, 120 min.) – Drama. Dir. Roschdy Zem. Com Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert. A vida de Rafael Padilha, primeiro negro no circo da França do século 19. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio Paulista.

Um Dia Perfeito

(Un Día Perfecto, Espanha/2015, 106 min.) – Drama. Dir. Fernando León de Aranoa. Com Benicio Del Toro, Tim Robbins e Olga Kurylenko. Na Guerra dos Bálcãs, um grupo de ajuda humanitária tenta remover um corpo de um poço, posto ali para contaminar o abastecimento de água. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Cena de ‘Dois Caras Legais’. Foto: Divulgação

Dois Caras Legais

(The Nice Guys, EUA/2016, 116 min.) – Comédia. Dir. Shane Black. Com Ryan Gosling, Russell Crowe e Margaret Qualley. Nos anos 1970, dois detetives de Los Angeles tentam investigar o sumiço de uma atriz pornô. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Entre Idas e Vindas

(Brasil/2014, 95 min.) – Comédia. Dir. José Eduardo Belmonte. Com Fábio Assunção, Ingrid Guimarães, Rosanne Mulholland. Quatro amigas viajam pelo Brasil. Ao darem carona a um professor e seu filho, o clima da viagem muda. 12 anos.

Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market,

Villa Lobos.

A Lenda de Tarzan

(The Legend of Tarzan, EUA/2016, 110 min.) – Aventura. Dir. David Yates. Com Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. No longa, o personagem criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs saiu há anos do Congo, onde foi criado por macacos. Ao voltar ao local, é vítima de um plano de vingança do belga Leon Rom. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/ 3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Life – Um Retrato de James Dean

(Life, EUA-Reino Unido-Canadá/2015, 111 min.) – Drama. Dir. Anton Corbijn. Com Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley. O longa acompanha James Dean logo antes do lançamento de ‘Vidas Amargas’ (1955), quando ele ainda não era um ator famoso. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul.

Mãe Só Há Uma

(Brasil/2016, 82 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Naomi Nero, Matheus Nachtergaele e Dani Nefussi. O adolescente Pierre é surpreendido por uma denúncia. Por causa dela, ele faz um exame de DNA que prova que a mulher que o criou não é sua mãe biológica. Baseado numa história verídica. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cinesala, CCSP, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Spcine Olido.