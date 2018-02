Dois eventos reúnem grandes nomes da literatura em SP

Nos próximos dias, grandes nomes da literatura nacional e internacional passam pela cidade em dois eventos. Até domingo (15), o 1º Encontro Mundial da Invenção Literária (Emil) reúne cem escritores em 32 livrarias e espaços culturais. Já a partir da quarta-feira (18), a Balada Literária chega a sua 10ª edição com lançamentos, debates, saraus e shows até 22/11.

Prêmio Nobel de 1986, Wole Soyinka é uma das atrações. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

1º Emil

Mais de cem nomes nacionais e internacionais da literatura participam do festival, organizado pela Academia Paulista de Letras (APL), da Câmara Brasileira do livro (CBL) e da Associação Nacional de Livrarias (ANL). A programação ocupa 21 livrarias da cidade, além de 11 espaços culturais, como CEUs, museus e bibliotecas.

A curadoria é do crítico literário Manuel da Costa Pinto e da produtora cultural Manoela Leão. Entre os destaques da programação, o nigeriano Wole Soyinka (Prêmio Nobel de Literatura de 1986) participa de um bate-papo neste domingo (15), às 10h, na Universidade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843, Pte. Pequena). No mesmo dia, às 16h, a Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Chácara S. Antonio) recebe o escritor britânico Taran Matharu. Seu novo livro ‘O Aprendiz’, da série de fantasia ‘Conjurador’, chega ao Brasil em breve.

Entre os nomes brasileiros, Marçal Aquino e Veronica Stigger se encontram para um bate-papo nesta sexta-feira (13), às 14h, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi). No sábado (14), às 19h, é a vez do encontro de Milton Hatoum e Rubens Figueiredo na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Para o público infantil, Vinicius Mazzon organiza uma contação de histórias na sexta (13), às 11h, na Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana).

A programação completa está no site www.emil.art.br

Cineasta Suzana Amaral é homenageada na 10ª Balada Literária. Foto: Robson Fernandjes/Estadão

10ª Balada Literária

Em sua 10ª edição, a Balada Literária reúne lançamentos de livros, debates, saraus e shows, em diferentes espaços da cidade, a partir desta quarta (18) até 22/11. Em 2015, a homenageada é a cineasta Suzana Amaral.

A diretora lembra sua carreira, especialmente a sua adaptação para o cinema do romance de Clarice Lispector, ‘A Hora da Estrela’, em 1985. Ela reencontra a atriz Marcélia Cartaxo, que atuou como Macabéa, em um bate-papo na quinta(19), às 11h, na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena).

Marcélia, por sua vez, também participa do show de Chico César, na abertura do evento, na quarta (18), às 20h, no Auditório Ibirapuera (Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2). Entre os outros convidados da edição, Laerte e o colunista do Estado, Ignácio de Loyola Brandão.

Programação: www.baladaliteraria.com.br