Cineasta Luiz Sergio Person é homenageado com mostra do projeto Ocupação

Foto: Acervo Família Person/divulgação

A partir deste sábado (20), o cineasta Luiz Sergio Person (1936-1976) é homenageado pelo projeto Ocupação, do Itaú Cultural. Marcando os 80 anos de seu nascimento e 40 de sua morte, a mostra visita seus trabalhos para cinema, televisão, publicidade e teatro.

Com a ajuda de sua família, a exposição reúne fotografias, livros, documentos e outros objetos raros. São peças como o roteiro do filme ‘SSS Contra a Jovem Guarda’, que não chegou a ser realizado, e a Revista Sequência, criada por Person nos anos 1950.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na programação paralela, há uma leitura da peça ‘Orquestra de Senhoritas’, adaptação dele para a obra de Jean Anouilh. A apresentação será no sábado (20), às 18h e às 20h, e no domingo (21), às 17h e às 19h. Em abril, o espaço também deve receber um ciclo de filmes do diretor.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (20). Até 3/4. QUANTO: Grátis.