Cine Vista exibe filmes ao ar livre no JK Iguatemi

O Cine Vista exibe 24 filmes no terraço do Shopping JK Iguatemi, equipado com uma estrutura especial, de domingo (19) a 26/6. Entre os títulos estão sucessos do Oscar, como ‘A Garota Dinamarquesa’ (2015), filmes infantis, como ‘Zootopia’ (2016), e ainda pré-estreias especiais, como a de ‘Negócio das Arábias’ (2016; foto), de Tom Tykwer. Em caso de chuva, o local estará coberto.

Dom. (19):

18h – O Reino Gelado 2 (2014), de Aleksey Tsitsilin.

20h – Carol (2015), de Todd Haynes.

22h40 – Negócio das Arábias (2016), de Tom Tykwer.

2ª (20):

18h – Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino.

20h – A Garota Dinamarquesa (2015), de Tom Hooper.

22h40 – Florence: Quem É Essa Mulher? (2016), de Stephen Frears.

3ª (21):

18h – Hotel Transilvânia 2 (2015), de Genndy Tartakovsky.

20h – A Grande Aposta (2015), de Adam McKay.

22h40 – Star Wars: O Despertar da Força (2015), de J.J. Abrams.

4ª (22):

18h – Alvin e os Esquilos 4 (2015), de Walt Becker.

20h – Spotlight: Segredos Revelados (2015), de Tom McCarthy.

22h40 – Dois Caras Legais (2016), de Shane Black.

5ª (23):

18h – Zootopia (2016), de Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush.

20h20 – Ponte dos Espiões (2015), de Steven Spielberg.

23h20 – Koblic (2016), de Sebastián Borensztein.

Serviço: Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2.041, Itaim Bibi. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/cinvist