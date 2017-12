Cine Segall reabre com ciclo dedicado a Ettore Scola

Com a reinauguração do Cine Segall, no Museu Lasar Segall, a programação do cineclube volta à ativa. Na sala– agora equipada com um novos projetor 35mm – serão exibidos quatro longas do diretor italiano Ettore Scola, entre elas ‘Nós que Nos Amávamos Tanto’ (1974, foto).

A seguir, confira a programação da semana:

Hoje (26):

16h40 – Um Dia Muito Especial.

19h – Concorrência Desleal (2000).

Sáb. (27):

16h40 – Feios, Sujos e Malvados (1976).

19h – Concorrência Desleal (2000).

Dom. (28):

16h40 – Nós que Nos Amávamos Tanto (1974).

19h – Concorrência Desleal (2000).

2ª (29):

16h40, Um Dia Muito Especial (1977).

19h – Concorrência Desleal (2000).

4ª (30):

16h40 – Feios, Sujos e Malvados (1976).

19h – Concorrência Desleal (2000).

Serviço: Cine Segall. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. R$ 4/R$ 16.