O primeiro Cine Parque é realizado no domingo (19), às 15h, na Cinemateca, com entrada grátis. O espaço aberto da instituição será ocupado com atividades como piqueniques e brincadeiras infantis. Nesta semana, haverá food trucks, uma feira de animais e a exibição do filme ‘Mônica e a Sereia do Rio’ (1987), de Maurício de Souza, às 19h30.

