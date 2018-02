Cine ao Ar Livre exibe quatro filmes por dia na Praça Ayrton Senna; confira outros eventos

Esportivismo

Até 18/3, o Sesc Ipiranga recebe a mostra, que discute o esporte como instrumento de mobilização e transformação social. Hoje (16), às 19h, tem exibição do filme ‘O Dia em que o Brasil Esteve Aqui’, de Caito Ortiz e João Dornelas. O filme é ambientado no Haiti, no momento em que tropas brasileiras desembarcam ali a serviço da ONU. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine ao Ar Livre

Até 25/2, o evento, que visa promover a ocupação criativa do espaço público com sessões gratuitas de cinema, ocorre na Praça Ayrton Senna, ao lado do Parque Ibirapuera. Serão exibidos quatro filmes por dia, incluindo títulos infantis e filmes nacionais. Na 2ª (19), dia em que a mostra será inaugurada, tem ‘Eu e Meu Guarda-Chuva’ (10h); ‘Up – Altas Aventuras’ (13h); ‘Reis e Ratos’ (15h30); e ‘O Bem Amado’ (18h). Praça Ayrton Senna. R. Curitiba, 290, Paraíso. Grátis (inscrições pelo site).

Memória do Cinema Espanhol: Vicente Aranda

Entre 4ª (21) e 22/3, o Instituto Cervantes de São Paulo presta homenagem a um dos grandes cineastas espanhóis, Vicente Aranda, exibindo cinco de seus filmes. Na 4ª (21), às 19h, tem sessão de ‘Libertárias’. O longa conta a história de um grupo de mulheres que lutou para se equiparar aos homens durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis.

Kenji Mizoguchi

Na 3ª (20), às 19h, o filme ‘Utamaro e Suas Cinco Mulheres’ abre a mostra que homenageia o diretor Kenji Mizoguchi no IMS. Ao todo, serão exibidos 18 produções do cineasta. A programação inclui, ainda, um bate-papo com especialistas sobre a filmografia do japonês. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 4.

Limite

Na 5ª (22), às 19h, Patricia de Filippi, que participou da equipe de profissionais que restaurou o filme ‘Limite’ (1930), de Mário Peixoto, considerado perdido até os anos 1960, participa de palestra na Casa Guilherme de Almeida. Lá, ele fala sobre o processo de restauração do longa, que ocorreu em 2007. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Grátis (inscrições pelo site).