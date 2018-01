Cinco restaurantes para visitar ainda neste ano

TRADIÇÃO À MESA

Foto: Mario Rodrigues/divulgação

Uma das especialidades do árabe Farabbud é o ‘Trigo Frique’ (R$ 33), feito com trigo grosso, peito de frango desfiado e carne moída, acompanhado de coalhada. Outro clássico é a taça ‘Chocolamour’ (R$ 27), com sorvete e farofa. Al. dos Anapurus, 1.253, Moema, 5054-1648. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (sáb., dom. e fer., 12h/22h30). Sáb. (31), 12h/16h; fecha dom. (1º).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PRATO FEITO

Foto: Junji/divulgação

Os ‘Teishokus’ ganharam lugar cativo no cardápio do Junji. Além de três opções fixas, há sempre uma versão sazonal. O ‘Teishoku Verão’ (R$ 98; foto) traz pequenas porções de tirashi, ceviche e ‘Sunomono de Wakame’. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h). Sáb. (31), 12h/16h; dom. (1º), 12h/20h.

MENU DA TEMPORADA

Foto: Attimo/divulgação

O chef Paulo Kotzent reformulou o cardápio do Attimo e incluiu receitas como o tortelli recheado com costelinha de porco (R$ 67) e a panna cotta de baunilha e limão-siciliano (R$ 25; foto). R. Diogo Jácome, 341, V. N. Conceição, 5054-9999. 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h30/17h; fecha 2ª). Fecha sáb. (31) e dom. (1º).

NOVOS ENDEREÇOS

Des Cucina

Pequeno e aconchegante. As massas são recheadas na hora, a exemplo do ravioloni com gema de ovo e ricota de búfala (R$ 43), e do ravióli de maçã e shimeji ao creme de gorgonzola dolce (R$ 49). O menu segue com risotos e carnes, caso do ‘Brasato al Barolo’ com polenta cremosa (R$ 61). O petit gâteau de goiabada com sorvete de queijo (R$ 19) fecha bem a refeição. R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050 (50 lug.). 18h30/0h (6ª, até 0h30; sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Sáb. (31), 12h/16h; fecha dom. (31). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fratelli Ristorante

O lugar divide-se em dois ambientes: um salão principal, amplo e confortável, que acomoda o bar; e uma área lateral, com mesas e loja de vinhos. Na ala das massas frescas estão o macio ‘Gnocchi di Mamma’ (R$ 39), com molho de tomate. Os risotos surgem também como acompanhamento das carnes, a exemplo do mignon ao molho de pimenta verde e risoto de funghi (R$ 62). À noite, assa pizzas como a margherita (R$ 52). Av. Nova Cantareira, 3.381, Tucuruvi, 3090-9944 (160 lug.). 12h/23h30 (6ª e sáb., até 1h; fecha 2ª). Sáb. (31), até 17h; fecha dom. (1º). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.