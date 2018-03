Sete restaurantes com novidades no cardápio do almoço executivo

Olga Bagatini (especial para o Estado)

+ O restaurante Basilicata estreia seu almoço executivo com uma seleção de pratos servidos de 3ª a 6ª. O menu, com entrada, principal e sobremesa, sai por R$ 65. Entre as quatro opções de prato, o ‘Filetto’ (foto) traz o escalope de filé mignon com tagliolini no molho da própria carne. Já o clássico cannoli é uma das sobremesas. R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111. 12h30/15h30 e 19h30/23h30 (6ª e sáb., 12h/15h30 e 19h30/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A chef Marisabel Woodman prepara receitas caseiras para o almoço do La Peruana. Por R$ 39, o cliente escolhe entre duas opções de entrada, prato principal e sobremesa. Comece com o ceviche clássico, feito com pescado do dia – único item fixo do menu. Na sequência, prove o spaguetti com molho pesto, acompanhado de filé de alcatra grelhado e ovo frito (foto). Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/23; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



+ O Etto também incrementou o almoço executivo com sugestões de pratos que mudam a cada semana. Para abrir a refeição (R$ 49, com entrada, prato e sobremesa), o chef Rodrigo Queiroz prepara três opções de entrada, a exemplo do ‘Vitello Tonnato’ (foto), rosbife de vitelo com molho cremoso à base de atum, anchova e azeitona. R. Bela Cintra, 1.783, Jd. Paulista, 2649-4448. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: A, E, M e V. Cd: todos.

+ Em novo endereço, o Fuentes serve espaguete com frutos do mar (foto), entre as sugestões de almoço (R$ 45), com direito a saladinha e sobremesa (pudim ou fatia de abacaxi). R. Dr. Melo Alves, 82, Cerqueira César, 3062-6572. 11h30/15h e 18h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 11h30/23h30; dom. e fer. 11h30/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Com a opção de escolher uma pizza no lugar de prato principal, o Rossopomodoro é alternativa para quem quer fugir do tradicional na hora do almoço. Por R$ 39, a refeição acompanha entrada, como o mix de folhas, e café italiano. Experimente a ‘La Ripiena’ (foto), que leva molho de tomate, muçarela e calabresa, e tem a borda recheada com ricota de búfala e presunto cozido. R. Pedroso de Alvarenga, 909, Itaim, 3073-1544. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A Bráz Trattoria incrementou o menu executivo com as massas mais pedidas da casa, além de pizzas individuais. A refeição batizada de ‘Cantina al Pranzo’, com salada de entrada, prato principal e sobremesa, custa R$ 46. Entre as boas pedidas está o filé à parmigiana com spaghetti bianco (foto). Para adoçar, prove a torta ‘Cioccolato’, feita com farinha de amêndoa e acompanhada de creme, ou o tiramisú da casa. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º Piso, Cidade Jardim, 3198-9435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, 12h/15h e 18h30/0h; sáb., 12h/0h; dom., até 22h).

+ A rede America também estreou o cardápio executivo na hora do almoço. A entrada — saladinha de alface americana com pepino, tomate, rabanete e gergelim torrado com molho de vinagre —, acompanhada de prato principal e sobremesa, sai por R$ 49,90. Experimente o hambúrguer no pão australiano com relishes de milho e pepino, batatas fritas e onion rings (foto); ou o Saint Peter com molho à base de shallots, creme de leite e vinho branco, acompanhado de arroz primavera e aspargos grelhados. De sobremesa, escolha entre a salada de frutas com castanhas e o bolo de chocolate, servido com calda quente, sorvete de creme ou frozen yogurt natural. Al. Santos, 957, Jd. Paulista, 3178-4424. 11h30/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.