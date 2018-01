Cinco restaurantes com novidades na capital

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O Menu del Giorno do Piccolo, servido por R$ 48, com entrada, prato e sobremesa, traz novidades: ravióli de lagostim, burrata e molho de bisque (foto). R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, 3213-8449. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/16h30 e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30; 2ª, até 22h).

Foto: Giovana Tavares Balzano

O brochete de pescado com cuscuz marroquino (foto) está no menu executivo de agosto do Bistrô Charlô. A refeição, com entrada, prato e sobremesa, sai por R$ 68. R. Barão de Capanema, 454, Jd. Paulista, 3087-4444. 12h/15h e 19h/23h20 (5ª, 19h/23h20; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

Foto: Mário Rodrigues

A chef Morena Leite renova o menu do Capim Santo com cinco receitas. Para começar, há sugestões como os bolinhos de banana recheados de galinha caipira e queijo do reino (R$ 25; foto). Al. Ministro Rocha de Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).

Foto: Mauro Holanda

Preparados com creme de legume em vez de manteiga, os novos risotos do Modi surgem em versões como o de cogumelos selvagens, servido com escalopes de filé empanados e fonduta de grana padano (R$ 49), e o de abóbora com camarões ao molho bisque (R$ 55; foto). R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031. 12h/23h (dom., 12h/17h; 2ª, 17h/23h).

No Etto Cucina & Salumi o ambiente mescla tijolinhos, azulejos e gravuras do pintor italiano Arcimboldo. Mas a atração é o bar de antepastos da casa, como o escabeche de sardinha (R$ 17, 100 g). O foco também está na salumeria e nos queijos. Já as massas frescas são a assinatura do chef Rodrigo Queiroz, como o rotoli de ricota de búfala, espinafre e pancetta (R$ 45) e o nhoque com fonduta de pecorino e ragu de linguiça (R$ 49). De entrada, há ‘Ovo no Purgatório’ (R$ 21), ovos caipiras cozidos no calor do ragu de linguiça com tomate e funghi. R. Bela Cintra, 1.783, Jd. Paulista, 2649-4448 (85 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h).