Cinco peças que valem a ida ao teatro neste fim de semana

Confira uma seleção de cinco peças que têm apresentações na cidade neste fim de semana (de 14/8 a 16/8)



FOTO: Lenise Pinheiro/divulgação

1) Depois do Ensaio (foto)

Na peça, Leopoldo Pacheco vive um diretor perfeccionista que se encontra com uma jovem atriz. Na conversa, surgem revelações sobre inseguranças e desamores. De Ingmar Bergman. 70 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 27/9.

2) Ricardo III

Gustavo Gasparani vive o personagem-título do clássico de William Shakespeare. O drama, que narra um pedaço da história política da Inglaterra, aborda a imoralidade e a ambição para se obter poder. Dir. Sergio Módena. 90 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de hoje (14). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40/R$ 50. Até 13/9.

3) L’Illustre Molière (foto)

Ao comemorar 50 anos, o Teatro do Sesi passa a apresentar peças que fizeram sucesso em seu palco. Entre elas, está a premiada L’Illustre Molière (foto), dirigida por Sandra Corveloni, sobre a vida do dramaturgo francês. 90 min. 12 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, 3528-2000. A partir de sáb. (15). 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis. Até 13/9.

4) A Alma Imoral

A peça – há nove anos em cartaz, com mais de 280.000 expectadores – tem sessão especial. A atriz Clarice Niskier joga ao público pensamentos confusos sobre situações comuns, fazendo os espectadores repensarem a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. 80 min. 18 anos. Clube Hebraica. R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8888. Dom. (16), 19h. R$ 60.

5) Palhaços

A comédia ganha duas apresentações na cidade, em comemoração aos seus dez anos. De ares grotescos, conta a história de um homem que vai ao camarim de seu ídolo, Careta, o ‘palhaço da meia-noite e treze’ – que não gosta de visitas. Dir. Gabriel Carmona. Com Dagoberto Feliz e Danilo Grangheia. 75 min. 16 anos. Galpão do Folias (75 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. R$ 40.