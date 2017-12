Cinco peças de teatro para assistir esta semana em São Paulo

A Domadora

Com direção de Otávio Dantas, a peça (foto acima) mostra, em espaço de tempo dilatado, o que se passa na cabeça de uma domadora de elefantes nos quinze últimos segundos de um show. O trabalho é estrelado por Paula Picarelli. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (27), 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 27/5.

Bem Sertanejo – O Musical

Com Michel Teló no elenco, o musical traz a história da música sertaneja, desde a origem caipira até os dias de hoje. No repertório, canções de Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, entre outros. 150 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. 6ª (21) e sáb. (22), 22h; dom. (23), 20h. R$ 50/R$ 160.

O Quarto Estado da Água

Dirigida por Bia Szvat, a peça mostra três homens que fogem de uma festa de ano-novo e dividem memórias e angústias. Com Anderson di Rizzi, Kiko Pissolato e Herbert Richers Jr. 60 min. 14 anos. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia sáb. (22). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 18/6.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conselho de Classe

Dentro da IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro e em sessão no Itaú Cultural, a Companhia dos Atores retoma peça com texto de Jô Bilac, que traz questões sobre a educação no Brasil. Dir. Bel Garcia e Susana Ribeiro. 70 min. 12 anos. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, V. Mariana, 3629-1075. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 19h. R$ 20. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Falecida

O Grupo Gattu encena o famoso texto de Nelson Rodrigues. A peça traz a história Zulmira, que, para compensar sua vida suburbana, sonha em ter um enterro de luxo. Dir. Eloísa Vitz. 80 min. 16 anos. Teatro do Sol (70 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. Estreia 3ª (25). 3ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/6.