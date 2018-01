Cinco passeios para o fim de semana em São Paulo

Foto: divulgação

34ª Festa dos Povos

A Paróquia Santa Teresa de Jesus, no Itaim Bibi, homenageia sua padroeira na 34ª Festa dos Povos. O evento de rua terá 17 barracas, com comidas de diferentes países e também brincadeiras, além de uma agenda de shows. R. Clodomiro Amazonas, entre R. Joaquim Floriano e R. Tabapuã, Itaim Bibi. Sáb. (15), 18h/22h; dom. (16), 10h/20h. Grátis.

PETStyle Pop Up

O encontro para animais de estimação e seus tutores começa com uma ‘cãominhada’, saindo do Centro Cultural Pompeia (R. Min. Ferreira Alves, 305) até o local do evento. Lá, a programação terá atividades como apresentações de dança, shows, desfile de moda pet e foodtrucks. Pça. Daniel Berciano Villasol, s/nº, V. Pompeia. Dom. (16), 10h/18h (‘cãominhada’: 9h30). Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Refúgio Polonês

No terraço da Casa do Povo, o arquiteto polonês Jakub Szczesny construiu uma instalação que servirá como sua moradia. Abordando temas sobre as migrações, recebe uma programação com festas, lançamentos e debates. Na abertura, sábado (15), das 13h às 18h, há uma festa multicultural sobre os refugiados. Na 5ª (20), às 20h, a diretora Mariana Lacerda apresenta trechos do filme ‘Guiury’. R. Três Rios, 252, Bom Retiro, 3227-4015. 14h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/11. Inf.: www.casadopovo.org.br

16º Jedicon

Fãs da franquia Star Wars se encontram neste fim de semana no Jedicon. A programação do evento explora o universo de George Lucas em palestras, debates, shows e concurso de cosplay. Fapcom. R. Major Maragliano, 191, V. Mariana. Sáb. (15), 10h/19h. R$ 60 (com 1 kg de alimento não perecível, R$ 30). Inf.: www.jedicon.com.br

Samsung Conecta SP_Urban

A Cinemateca recebe programação do evento que mistura música, arte e tecnologia. Entre as atrações, há apresentações da banda FingerFingerrr, do DJ Beto Chuquer e do United VJs, coletivo que criou projeções na abertura da Olimpíada 2016. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino. Sáb. (15), 18h/23h. Grátis.