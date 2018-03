Cinco passeios para o fim de semana em São Paulo

Foto: Francisco Costa

Plana – Festival Internacional de Publicações de São Paulo

Neste ano, a Feira Plana (foto acima), especializada em publicações independentes e arte impressa, está maior e em forma de festival. Além dos 230 expositores, a programação recebe debates, oficinas e lançamentos com grandes nomes da área. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 6ª (17), 17h/22h; sáb. (18), 11h/20h; dom. (19), 11h/18h. Grátis. Inf.: www.feiraplana.org

Exposição de Orquídeas

A exposição está em sua 96ª edição. O evento reúne mais de mil espécies, com estandes para vendas de mudas e produtos, além de oficinas. Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. R. São Joaquim, 381, Liberdade. 6ª (17), sáb. (18) e dom. (19), 9h/19h. Grátis.

Feira Mística – Magia no Parque

A feira é dedicada ao universo esotérico. É possível ter sessões com oraculistas, cartomantes, videntes e baralho de tarô. Há também apresentações de dança, além de atividades infantis. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3803-4200. Sáb. (18) e dom. (19), 9h/19h. Grátis.

Museu da Casa Brasileira

Especializado em design e arquitetura, o museu ocupa uma mansão da década de 1940, com um grande jardim. Neste domingo (19), às 11h, o projeto Música no MCB organiza um concerto com a Orquestra de Cordas Laetare. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 7 (sáb., dom. e fer., grátis).

Slam das Minas

A batalha de poesia é realizada só entre mulheres e a vencedora estará no Slam BR. O evento é organizado pelas poetas Carol Peixoto, Pam Araújo, Mel Duarte e Luz Ribeiro. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (18), 19h. Grátis.