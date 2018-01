Cinco passeios para o fim de semana em São Paulo

Foto: Bianca Alcântara/divulgação

Boteco da Diversidade

A MC Linn da Quebrada é quem media o encontro. Para falar sobre visibilidade trans, o evento terá discotecagem, pocket shows e um bate-papo com convidados, como a cartunista Laerte e o artista Ariel Nobre. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (4), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Casa Mário de Andrade

O espaço é a antiga moradia de Mário de Andrade. Além de receber eventos culturais, também possui uma mostra permanente sobre a vida do escritor. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 10h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis.

A Folha Perdida: Cores, Sabores e Harmonização

O encontro gastronômico é organizado pelos especialistas Sylvia Rodrigues e Fábio Guimarães. No prédio histórico do Museu de Arte Sacra, uma aula sobre diferentes tipos de chá, o que inclui degustação e harmonização com quitutes. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. Sáb. (4), 16h30. R$ 180. Inf.: bit.ly/DgCha

Festival Aliança do Rezende #ADR

O festival terá os youtubers Rezende, Bibi Tatto, Miss Pinguina, Pokey, Jean L, Flokiis, Sr. Pedro, Orion e Craft Studios. A programação conta com desafios e apresentações musicais. Espaço das Américas (3.630 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (5), 16h. R$ 80/ R$ 200.

Noucentisme: a Primeira Vanguarda

Em dois dias, o evento lembra a vanguarda literária catalã. Nesta sexta-feira (3), a Casa das Rosas recebe um recital em catalão e português. No sábado (4), há o lançamento da publicação ‘Noucentisme: a Primeira Vanguarda Catalã’, na Casa Guilherme de Almeida. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 6ª (3), 19h30. Grátis.

Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187, Sumaré, 3673-1883. Sáb. (4), 15h. Grátis.