Cinco passeios para o feriado prolongado em São Paulo

Centro Cultural São Paulo tem programação em homenagem a Mário e Oswald de Andrade. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Semana MáriOswald

O CCSP homenageia Mário e Oswald de Andrade na Semana MáriOswald, com debates, shows, mostras, peças e filmes. Nesta sexta-feira (28), às 19h30, uma mesa investiga as influências dos dois na dança. Já domingo (30), às 18h, Tom Zé fala sobre o legado deles para a música. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Até dom. (30). Grátis (exceto cinema, R$ 2). Inf.: bit.ly/SMOswald

Batalha de B. Boys e B. Girls

A vivência apresenta as diferentes expressões musicais e da dança urbanas. Participam da batalha o grupo Clássicos do Passinho e o B. Boy Cachorrão. Sesc Santana. Área de Convivência. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª (28), 20h. Grátis.

Prosas Musicais: André Geraissati

O músico e compositor é convidado pela série Prosas Musicais. Ele participa de um bate-papo musicado sobre sua carreira. Inscrições no site www.sescsp.org.br/cpf. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Sáb. (29), 16h. Grátis.

Segundas Intenções: Raphael Draccon e Carolina Munhóz

O casal de escritores de livros de fantasia é convidado da série Segundas Intenções. Eles falam sobre suas carreiras. Inscrições pelo e-mail agenda@bsp.org.br. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Sáb. (29), 11h. Grátis.

Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II

O projeto do Sesc Carmo no Parque Dom Pedro II volta a receber programação neste feriado. São atividades para diferente idades, como o espetáculo infantil ‘Feio’, às 15h, ou uma arena para vivência de Rugby e Beisebol, entre as 10h e as 17h. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7000. 2ª (1º), 9h/18h. Grátis.