Cinco passeios para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Festa do Imigrante começa neste fim de semana, no Museu da Imigração. Foto: Rodrigo Lopes

Festa do Imigrante

Em sua 22ª edição, a festa começa neste domingo (4). Em três dias de evento, são lembradas mais de 50 nacionalidades, com atrações como feira gastronômica e de artesanato, e apresentação de danças e músicas típicas. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Dom. (4), 10/6 e 11/6, 10h/18h. R$ 10.

Invenção 67

No Centro Cultural São Paulo, o projeto lembra a produção cultural do ano de 1967. Entre as atrações deste fim de semana, na sexta-feira (2), às 19h30, Andrea del Fuego e Nelson de Oliveira batem um papo sobre o livro ‘Cem Anos de Solidão’, de Gabriel García Márquez. Já no domingo (3), às 16h, há sessão comentada do filme ‘Terra em Transe’, de Glauber Rocha. Ao longo do mês, a programação também terá uma agenda de audições de discos comentadas. Uma delas é na 3ª (6), às 18h30, quando Maurício Pereira e Tim Bernardes falam sobre ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, dos Beatles. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis. Inf.: bit.ly/Inv67

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Click a Pé

Organizado pela fotógrafa Mariana Orsi, o evento convida o público a passear e fotografar a cidade. Nesta edição, o grupo fará um roteiro pela Vila Mariana, passando pela Casa Modernista e o Museu Lasar Segall. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana. Dom. (4), 10h. Grátis (inscrições pelo site: www.clickape.com.br).

Experiência Munduruku

Organizado pelo Greenpeace, o projeto mistura realidade e estímulos táteis, auditivos e olfativos. Em uma instalação, o público é convidado a simular a imersão em uma aldeia munduruku, no Pará. O passeio é indicado para maiores de 12 anos. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 2102-3690. Inauguração: 6ª (2). 11h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/6.

SP_Urban Digital Festival

O festival de arte digital leva programação à Cinemateca. Haverá atrações como shows, exibição de obras digitais e uma performance de vídeo e body mapping com o VJ Spetto e a cantora Lia Paris. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Sáb. (3), 17h/23h30. Grátis.