Cinco passeios para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Padre Cícero é homenageado no CTN. Foto: Centro de Tradições Nordestinas

Centro de Tradições Nordestinas

Nos próximos dias, o CTN celebra os 173 anos de Padre Cícero. Entre as atrações deste fim de semana, além de uma exposição de relíquias, o grupo Folia de Reis de Todos os Santos participa de cortejos – no sábado (25), às 14h30, e no domingo (26), às 11h. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Hoje (24) a 2/4. Grátis. Inf.: www.ctn.org.br

Banca Tatuí

O espaço faz sua primeira festa do ano. Na ocasião, haverá lançamento do livro ‘Fachadas’, de Rafael Sica, do zine ‘Mó Apocalipse’, com ilustrações de Jaca, e de um postal de Taís Koshino pelo projeto ‘Série Postal’. O ‘teto-palco’ da banca recebe show de Enzo Banzo, do Porcas Borboletas. R. Barão de Tatuí, 275, S. Cecília. Sáb. (25), 16h20. Grátis.

Sarau na Margem

A intolerância é um dos temas centrais do sarau. Com mediação de Emerson Alcalde, a edição terá o poeta Féling Capela, de Moçambique, além de Nelson Maca e o coletivo Estopô Balaio. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (24), 20h. Grátis.

Pedala Cidadão

Nesta edição, o projeto leva os ciclistas à Represa de Igaratá. O trajeto no estilo mountain bike tem 25 km, saindo do Sesc Pinheiros. É necessário levar a própria bicicleta e capacete. As inscrições são feitas na unidade do Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (26), 5h. R$ 50/R$ 70.

Segundas Intenções: Ricardo Lísias

O escritor Ricardo Lísias conversa com o público na série Segundas Intenções. No bate-papo, ele fala sobre sua carreira. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (25), 11h. Grátis.