Cinco passeios para aproveitar a semana em São Paulo

Samba de umbigada é apresentado no Teatro do Incêndio. Foto: Rafael Leitão

Rodas de Conversa – A Gente Submersa

O evento reúne mestres da cultura popular em bate-papo com vivências e manifestações artísticas. Nesta edição, o samba de umbigada é apresentado pelo grupo Batuque de Umbigada de Capivari e sua matriarca, Dona Anicide Toledo. Teatro do Incêndio (80 lug.). R. 13 de Maio, 48, Bela Vista, 2609-3730. 3ª (18), 19h. Grátis.

Museu do Futebol

Dentro do Estádio do Pacaembu, o museu conta a história da ‘paixão nacional’ por meio de recursos multimídia e interatividade. No sábado (15) e no domingo (16), das 10h30 às 15h30, o museu

terá também o espaço Dente de Leite, com atividades para crianças de até 3 anos – uma delas é

a montagem do espetáculo para bebês ‘Scaratuja’, às 14h. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis).

Sábato Magaldi: Um Crítico Amoroso

O curso revisa a carreira do crítico teatral Sábato Magaldi. Em dois encontros, a jornalista Maria Eugênia de Menezes fala sobre a importância dele para o teatro no País. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (18) e 25/4, 19h30. R$ 9/ R$ 30. Inscrição: bit.ly/SbMagal

Circuito Artístico de Parklets

O projeto criou oito parklets para o Parque Burle Marx, assinados por artistas plásticos, como Matias Picón e o coletivo Bijari. Os projetos têm diferentes utilidades – de espaço de meditação a parque para crianças. Parque Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Morumbi, 3746-7631. 10h/19h. Grátis.

Fim de Semana em Família

O ator Alexandre Roit é quem comandará as atividades desta edição. Às 14h, ele organiza a oficina ‘Circo e Diversão’. Mais tarde, às 16h, ele estará no espetáculo ‘O Senhor das Chaves’. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (15) e dom. (16), 11h30/17h. Grátis.