Cinco passeios para aproveitar a semana em São Paulo

Ruy Castro participa de bate-papo no Sesc Bom Retiro. Foto: Wilton Castro/Estadão

Sempre um Papo: Ruy Castro

O jornalista e biógrafo Ruy Castro lembra seus 50 anos de carreira na série Sempre um Papo. No encontro, ele fala sobre seus trabalhos – como seu livro mais recente ‘A Noite do Meu Bem’, de 2015, sobre o universo do samba-canção nos anos 1950 e 1960. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 3ª (16), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Delícias da Literatura: Cora Coralina

O projeto mistura literatura e gastronomia. Com os olhos vendados, o público escuta trechos de obras de Cora Coralina, enquanto degustam alfajores e vinho. Livraria NoveSete (50 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. 6ª (12), 19h30. R$ 50 (inscrição pelo e-mail: luarnoar@gmail.com).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Museu da Casa Brasileira

Especializado em design e arquitetura, o museu ocupa uma mansão da década de 1940, com um grande jardim. No domingo (14), às 11h, há um concerto especial do Dia das Mães, com o violonista Paulo Paschoal e a Camerata Darcos. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 8 (sáb., dom. e fer., grátis).

Seresta de Sexta

Neste mês, os Trovadores Urbanos dedicam suas serestas ao Dia das Mães. Na varanda de sua sede, dois seresteiros interpretam um repertório especial dedicado a elas. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 26/5.

TEM – Feira do Produtor

Próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, o evento reúne diferentes produtos gastronômicos, de embutidos a verduras orgânicas. Haverá também um espaço com pratos dos chefs Cesar Costa e Eduardo Amorim. Ateliê Muriqui. R. Aspicuelta, 99, V. Madalena, 3875-2926. Sáb. (13), 9h/18h. Grátis.