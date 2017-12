Cinco passeios gratuitos para o fim de semana em SP

No MIS, domingo será dedicado aos animais de estimação. Foto: Letícia Godoy/divulgação

Um Dia de Cão (e Gato!) no MIS

No evento do MIS, seu amigo de quatro patas é mais do que bem-vindo. O encontro no museu é voltado para os pets, com feira de adoção e gincanas. A programação também traz feiras gastronômica e de produtores independentes e um espaço para as crianças. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (18), 12h/18h. Grátis.

F.A.M. Festival

O festival une gastronomia, arte, música e design em mais de 70 atrações. Além de uma badalada área gastronômica, há uma programação de shows, atividades infantis e uma feira de expositores. Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, portão 1, Cid. Jardim. Sáb. e dom., 12h/22h. Grátis. Até dom. (18). Inf.: www.famfestival.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mercado Buenos Artes

Em comemoração aos 103 anos do Parque Buenos Aires, a feira reúne pequenos produtores, designers e artistas. Também há atrações musicais, oficinas e food bikes. Pq. Buenos Aires. Av. Angélica, s/n°, Higienópolis, 3666-8032. Dom. (18), 10h/18h. Grátis.

São Paulo Mágicka

O encontro lança o livro ‘Kakciferum – Demônio, Bruxas e Vagantes’, de Andrei Fernandes. Em uma roda de conversa com o público, o autor e dois convidados também narram diferentes lendas e mistérios da capital, como a maldição do Edifício Joelma. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (175 lug.). R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Sáb. (17), 15h. Grátis.

Mostra de Museus

Em sua 3ª edição, a mostra apresenta o trabalho de 19 instituições no Parque da Água Branca. Além de saber mais sobre as casas, o público pode aproveitar diversas atividades, como contação de histórias, oficinas para adultos e crianças, e até dicas de baristas. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda. Sáb. (17), 10h/18h. Grátis.