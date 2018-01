Cinco passeios gratuitos para o fim de semana em SP

Foto: divulgação

Festa de los Muertos

A tradição mexicana de comemorar o Dia dos Mortos estará neste fim de semana no Memorial da América Latina. Do Consulado do México, a Fiesta de Los Muertos terá gastronomia e músicas típicas, exibição de filme, bazar e atividades infantis. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (29), 12h/21h; dom. (30), 12h/20h. Grátis.

Festa do Dia Mundial do Animal

Em seu 4º ano, a festa é para os humanos, com palestras, bazar de ONGs e empresas da área, feira

de gastronomia vegana e shows. Também haverá arrecadação de ração. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia. Dom. (30), 14h/20h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival Árabe de Rua

Organizado pela União Nacional das Entidades Islâmicas, o festival funciona como a feira japonesa da Praça da Liberdade, com tendas e expositores de gastronomia típica e artesanato. Pq. Dom Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás. Sáb. e dom., 10h/20h. Grátis.

Lançamento de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada

O novo livro de J. K. Rowling é lançado com eventos em dois espaços. Na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, há encontro de fãs, com sorteio de brindes e outras atividades. Entre as atrações na Fnac da Paulista, um espaço com jogos do Escape Hotel. Livraria Cultura. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, piso 3, 3868-5100. Dom. (30), 15h. Grátis.

Fnac Paulista. Av. Paulista, 901, metrô Trianon-Masp, 2123-2000. Dom. (30), 20h. Grátis.

Refúgio Polonês

No terraço da Casa do Povo, o arquiteto polonês Jakub Szczesny construiu uma instalação que servirá como sua moradia. Para abordar temas sobre as migrações, ele terá uma programação com festas, lançamentos e debates. R. Três Rios, 252, Bom Retiro, 3227-4015. 14h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/11. Inf.: www.casadopovo.org.br