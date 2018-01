Cinco passeios gratuitos para o fim de semana em SP

Foto: divulgação

Dia do Nordestino

O ‘Dia do Nordestino’ é comemorado neste fim de semana no Centro de Tradições Nordestinas. Entre as atrações, terá exposição de cordel nos dois dias. No sábado (8), há missa, às 11h, e show de Wesley dos Teclados, às 18h. No domingo (9), é a vez de Juarez de Carnaíba, às 13h. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sáb. (8), 11h/21h; dom. (9), 14h/18h. Grátis.

Dia das Portas Abertas do Goethe-Institut

O instituto de cultura alemã abre suas portas para o público. É uma programação com atividades, como aulas de alemão, palestras, karaokê e barracas de comidas típicas. Goethe-Institut. R. Lisboa, 974, Pinheiros, 3296-7000. Sáb. (8), 17h30/23h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festa do Círio de Nazaré

A celebração leva a tradição paraense para a região do Sumaré. Após uma procissão até o Santuário Nossa Senhora de Fátima (Av. Dr. Arnaldo, 1.831), a Rua Petrópolis recebe a festa com pratos típicos do Pará. R. Petrópolis, altura do nº 65, metrô Sumaré. Dom. (9), 10h30 (procissão)/18h. Grátis.

Giro pela Vida – Circuito ao Ar Livre

Três filmes por dia são exibidos ao ar livre e para toda a família, como ‘Divertida Mente’, ‘Frozen’ e

‘Que Horas Ela Volta?’, em um evento de conscientização sobre o câncer de mama. Haverá, também, uma roda-gigante. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. 6ª (7) a 4ª (12), 14h, 16h e 19h. Grátis.

Reabertura da Biblioteca Rubens Borba de Moraes

Após uma reforma, a biblioteca da zona leste reabre para o público neste sábado (8). No dia, haverá um cortejo com o bloco carnavalesco Unidos do Swing. R. Sampei Sato, 440, Ermelino Matarazzo, 2943-5255. Sáb. (8), 12h. Grátis.