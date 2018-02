Cinco parques e passeios para a família toda se divertir na cidade

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a nova ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos, e ‘O Lobisomem de Varsóvia’, com a missão de capturar um lobisomem em apenas 60 minutos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 79 (por pessoa).

Mundo das Abelhas

A instalação mais recente do Museu Catavento tem atrações inspiradas no universo das abelhas. O espaço é dividido em três estações, que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória, dedicado aos principais tipos do mundo. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6. Inf.: bit.ly/CataCult

Museu da Imaginação

Com decoração com o tema ‘No Fundo do Mar’, o museu tem espaço especial no JK Iguatemi, com dez estações para atividades como amarelinha iluminada e slackline. Shopping JK Iguatemi (50 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3068-2000. 12h/ 19h (sáb., 10h/20h.; dom., 12h/ 19h). R$ 30. Até 25/2.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parque da Mônica

No início do ano, o parque inaugurou a ‘Missão: Fundo Mar’, uma atração interativa que simula cenários digitais do fundo do mar, onde o cientista Franjinha e outros personagens devem limpar as águas do oceano. Após as instruções, cada ‘marujo’ recebe o desenho de um animal marinho para ser colorido e digitalizado em uma tela de 30 m². Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 6ª, 10h30/16h30; sáb. e dom., 11h/19h. R$ 40/R$ 154. Inf.: www.parquedamonica.com.br

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb (R$ 20, 15 min.), com desafios de escalada nas paredes, e o Disko (R$ 6,50), brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com