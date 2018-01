Cinco opções de passeios para o fim de semana em São Paulo

Escape Hotel é um dos espaços que participam da Escape Week. Foto: Escape Hotel

Escape Week

Dez espaços de jogos de fuga da capital se reúnem no Escape Week. As casas terão pelo menos uma sala com o preço de R$ 36,90 – como a ‘Cena do Crime’ (foto), do Escape Hotel (Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007). Alguns lugares também terão desconto nas salas especiais (R$ 50,90). 6ª (16) a 24/6. Inf.: www.escapeweek.com.br

Festa Junina no Parque da Água Branca

A festa é organizada pela Associação Cultural dos Provincianos Kochi Brasil. Além das comidas e brincadeiras típicas, há ‘espaço místico’ e oficinas para crianças. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda. 6ª (16), sáb. (17) e dom. (18), 9h/19h. Grátis.

O Piano que Conversa

O documentário sobre música de Marcelo Machado é exibido em sessão seguida de apresentação musical. Haverá ainda um bate-papo com o diretor, músicos convidados e o pianista Benjamin Taubkin, protagonista do longa. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (18), 16h. Grátis.

Soy Latino

Em sua 5ª edição, o festival reúne comunidades de países latinos atuantes em São Paulo, como cubanos, bolivianos e peruanos. Além de um espaço com comidas típicas, haverá apresentações de bandas e grupos folclóricos. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (17), 12h/21h. Grátis.

Bloomsday

A data celebra a obra do escritor James Joyce com diversas atrações, como shows, debates e exibição de filmes. Na sexta-feira (16), por exemplo, às 19h25, tem leitura dramática com os atores Carlos Rahal e Neto Mahnic, na Casa Guilherme de Almeida. Já no sábado (17), às 19h30, há um workshop de dança irlandesa na Casa das Rosas. Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187, Sumaré, 3673-1883. 6ª (16), 18h/21h. Grátis.

Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (17), 18h/20h. Grátis.