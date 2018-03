Cinco opções de passeios para aproveitar a semana em São Paulo

Foto: Agnaldo Rocha Papa/divulgação

Seresta de Sexta

Em março, os Trovadores Urbanos fazem homenagem às mulheres. A seresta na sacada (foto acima) terá um repertório das grandes cantoras e compositoras brasileiras. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 31/3.

Delícias da Literatura

O evento une literatura e gastronomia. Com os olhos vendados, o público escuta textos de Carlos Drummond de Andrade, acompanhados de alfajores e vinho. Livraria NoveSete (50 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. 6ª (10), 19h30. R$ 25/R$ 50.

Lançamento do Programa de Acessibilidade 2017

O Instituto Tomie Ohtake lança seu programa para pessoas em situações de vulnerabilidade social com um dia de atividades. A programação começa às 11h, com uma contação de histórias que apresenta nomes da arte contemporânea. Há ainda, às 16h, a festa For Fun Party sobre a cultura hip-hop. Já às 19h, o monólogo ‘O Evangelho Segundo Jesus, Rainha dos Céus’. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. Sáb. (11), 11h. Grátis.

Semana de Artes HeForShe

Em comemoração ao Dia da Mulher, até 3ª (14), o MAM recebe uma ampla programação sobre questões de gênero. Entre as atrações, no domingo (12), às 16h, há sessão de live painting e show com MC Luana Hansen, MC Soffia e Panmela Castro. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Até 3ª (14). Grátis. Inf.: www.mam.org.br

Em Primeira Pessoa: Marina Person

A diretora e atriz Marina Person é convidada da série Em Primeira Pessoa. Ela fala sobre a carreira em um bate-papo com o público. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 2ª (13), 19h30. R$ 4,50/R$ 15. Inscrições: www.sescsp.org.br/cpf