Cinco opções de passeios para a semana em São Paulo

Foto Feira Cavalete ocupa o MIS no fim de semana. Foto: Letícia Godoy

Na programação paralela ao Maio Fotografia, o MIS recebe a 6ª edição da feira. Além de reunir fotógrafos independentes, galerias e editoras, também haverá lançamentos – como o livro ‘Marrocos’, no sábado (6), às 15h, produzido pelo Gringo Coletivo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (6), 12h/20h; dom. (7), 11h/19h. Grátis.

Festival Path

Neste fim de semana, a 5ª edição do evento leva uma ampla programação cultural a sete endereços de Pinheiros. Por exemplo, um palco montado na Praça dos Omaguás contará com shows como de Rafael Castro, no sábado (6), às 19h. Já no domingo (7), às 9h, tem aula de ioga com a professora Fernanda Cunha na cobertura do Instituto Tomie Ohtake (Av. Brig. Faria Lima, 201). Sáb. (6) e dom. (7), diversos horários. Grátis (exceto pacote para feiras e palestras, R$ 199). Programação: www.festivalpath.com.br

Grande Prêmio São Paulo de Turfe

Além da corrida de cavalos, a 93ª edição do prêmio também terá um espaço gastronômico e passeios com cavalos. Monitores ainda organizam atividades recreativas para as crianças, em um espaço que conta com brinquedos infantis. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cid. Jardim, 2161-8300. Sáb. (6) e dom. (7), 13h/20h. Grátis.

Mercado Manual

Cerca de cem expositores de artesanato, roupas e cosméticos estão nesta edição do evento, dedicada ao Dia das Mães. Haverá ainda oficinas, música ao vivo e uma praça gastronômica. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (6) e dom. (7), 10h/20h. Grátis.

Traços de Gente

Em 2013, o polonês Slawomir Rumiak veio ao Brasil, enquanto Cristiano Mascaro viajou para a Polônia. O resultado deste intercâmbio é apresentado no evento. A programação traz a exibição do filme ‘Macunaíma Volta a São Paulo’, de Rumiak, além de um bate-papo com lançamento de um livro sobre o projeto. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 3ª (9), 18h. Grátis.