Cinco lugares para comer um típico choripán em São Paulo

Um clássico argentino, o choripán – sanduíche de linguiça tipo chorizo (chori) com pão (pan) e molho chimichurri – também faz sucesso em restaurantes e lanchonetes da capital paulista.

Instalado na Vinoteca Paulistana, uma pequena loja de vinhos em Perdizes, o MiCi Restaurante ocupa dois ambientes: o terraço e um salão no fundo da casa, com cozinha à vista, tocada pela chef Cintia Piubelli. É ali que ela prepara o ‘Mini choripán’ (R$ 22, 2 unid.; foto), no pão ciabatta, com linguiça artesanal, molho chimichurri, mostarda feita na casa e vinagrete. R. Ministro Ferreira Alves, 54, Perdizes, 2305-3471. 19h30/23h (sáb., 12h/15h30 e 19h30/23h; fecha dom. e 2ª).

Na simpática Comedoria Gonzales, casa do chef Checho Gonzales, no Mercado de Pinheiros, o choripán (R$ 17; foto ) vem com pão artesanal, linguiça, vinagrete e azeite de ervas. R. Pedro Cristi, 31, Pinheiros, 3813-8719. 10h/18h (fecha dom.).

Com cartazes de filmes argentinos e o cardápio estampado na parede, o El Gringo serve clássicos da cozinha portenha, como o choripán. Há duas versões: o choripán no prato (R$ 24), acompanhado de salada e batatas rústicas; e o choripán tradicional (R$14), que traz o pão aberto em duas metades com linguiça cortada como aperitivo. Av. Vieira de Carvalho, 179, República, 3223-3878. 12h/16h (5ª a sáb., 12h/23h; fecha dom.).

A cada dois meses, o Mirante 9 de Julho recebe um novo chef para comandar o Mirante Efêmero e servir um cardápio autoral. Até março, quem ocupa a cozinha é Harry Rosenberg, do Jhonnie & Harry BBQ, que tem entre as especialidades o choripán (R$ 25). O sanduíche é montado na baguete com linguiça e chimichurri de ervas frescas. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6330. 12h/22h (fecha 2ª).

O moderninho Town Sandwich Co. se destaca pelos sanduíches com recheios variados – desde rosbife até lula. Boa companhia para as cervejas artesanais da casa, o choripán (R$ 26) vem com linguiça parrilheira e chimichurri na baguete braseada. R. Dr. Melo Alves, 445, Cerqueira César, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª).