Cinco filmes infantis em cartaz para ver esta semana em São Paulo

A Estrela de Belém

(The Star, EUA/2017, 78 min.) – Animação. Dir. Timothy Reckart. Em busca de uma vida melhor, o pequeno e bravo asno Bo toma coragem para seguir uma estrela com seus amigos, que acabam se tornando heróis por acidente na história do primeiro Natal.

As Aventuras do Capitão Cueca – O Filme

(Captain Underpants: The First Epic Movie, EUA/2017, 89 min.) – Infantil. Dir. David Soren. Com Kevin Hart, Thomas Middleditch e Ed Helms. Duas crianças hipnotizam o diretor malvado da escola, que se transforma no divertido super-herói Capitão Cueca.

Big Pai, Big Filho

(The Son of Bigfoot, Bélgica/2017, 92 min.) – Ação. Dir. Ben Stassen e Jérémie Degruson. Dir. Cal Brunker e Joey Camen. Um adolescente procura por seu pai desaparecido e descobre que ele é o Pé Grande.

D.P.A – Detetives do Prédio Azul

(Brasil/2016, 90 min.) – Infantil. Dir. André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima e Pedro Henriques Motta. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá, eles presenciam um crime 'mágico', que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência.

Historietas Assombradas – O Filme

(Brasil/2017, 90 min.) – Infantil. Dir. Victor-Hugo Borges. Com Charles Emmanuel, Nadia Carvalho e Iara Riça. Aos 12 anos, Pepe descobre que é adotado. Agora, ele quer achar os pais.

