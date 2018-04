Cinco exposições para visitar no fim de semana em São Paulo

Foto: Sesc Pinheiros/divulgação

Adornos do Brasil Indígena: Resistências Contemporâneas

Este é o último fim de semana para visitar a exposição. A mostra reúne 200 peças do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em diálogo com obras de artistas como Claudia Andujar e Bené Fonteles. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/ 21h30 (dom., até 18h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Portugal Portugueses – Arte Contemporânea

O diretor do museu Emanoel Araujo, que também faz a curadoria da mostra, apresenta um panorama da arte lusitana com cerca de 270 obras. Foram selecionados nomes de destaque, como Joana Vasconcelos, José Pedro Croft e Antonio Manuel. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (8).

Silvio Santos Vem Aí!

A exposição conta a história de Silvio Santos usando recursos multimídia, objetos históricos, fotografias, depoimentos e documentos. Tudo em uma cenografia especial que remete aos programas do apresentador. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª).R$ 12 (3ª, grátis). Até 12/4.

Tesouros Paulistas

Do colonial ao moderno, a mostra exibe a arte brasileira no acervo dos palácios do Governo do Estado. São 322 peças, o que inclui grandes nomes, como Tarsila do Amaral, além de objetos decorativos. Galeria de Arte Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. 10h/20h. Grátis. Até 28/2.

No Lugar Mesmo: uma Antologia de Ana Maria Tavares

Mais de 30 anos após sua individual na Pinacoteca, em 1982, Ana Maria volta com uma retrospectiva com cerca de 150 criações. A seleção traz obras importantes de sua carreira desde a década de 1980. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 10/4.