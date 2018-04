Cinco exposições para visitar no fim de semana em São Paulo

Pintura de Agostinho Batista de Freitas. Foto: Masp/divulgação

Agostinho Batista de Freitas, São Paulo

Autodidata, Batista de Freitas (1927-1997) ganhou sua primeira mostra individual no Masp, em 1952. Agora, seu trabalho volta a ser exposto no museu, em uma seleção de 74 pinturas sobre São Paulo. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h). R$ 30 (3ª, grátis). Até 9/4.

Imagem-movimento

Na mostra, dez artistas abordam a ideia de movimento na fotografia. Entre os selecionados pela curadora Nathalia Lavigne, estão trabalhos de André Penteado, Iris Helena e Ana Vitória Mussi. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (14).

Ocupação Abdias Nascimento

A luta social e a obra de Abdias Nascimento (1914-2011) são lembradas no projeto Ocupação. Na homenagem, que também conta com programação paralela, estão documentos, fotografias e criações do artista. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (15).

German Lorca

Aos 94 anos, o fotógrafo tem sua carreira revista em cerca de 60 obras. A seleção engloba também fotografias em cores pouco conhecidas, que ele começou a adotar nos anos 1970. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/ 20h (sáb., 10h/18h; dom., 10h/ 17h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/2.

Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900-2000

Com um dos acervos mais expressivos de artes moderna e contemporânea da América Latina, o museu propõe uma visita à sua coleção em 160 obras. É contemplado um século de história, com nomes como Kandinsky, Modigliani e Tarsila do Amaral. MAC USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, até 21h; fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.