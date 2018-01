Cinco novas exposições para curtir no fim de semana em São Paulo

Com vídeos, fotografias e pinturas, Matriz do Tempo Real aborda o tema da passagem do tempo. Com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, são exibidas criações de nomes como John Cage, Leonilson e Daniel de Paula (foto). MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (13), 11h. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/3.

O MAB-Faap abre duas mostras. Uma delas reúne 69 obras em preto e branco, com predomínio de desenhos, de nomes como Maria Tereza Louro (foto) e Di Cavalcanti. A outra exibe pinturas e tapeçarias do francês Jacques Douchez. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 4ª (17). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 16/12.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Re)conhecimento – A Arte de Robinho Santana

A mostra conta com mais de 20 obras do artista, que explora referências da arte afro-brasileira. Suas pinturas a óleo, serigrafias e vídeos retratam a luta e resistência dos negros brasileiros.Oficina Cultural Alfredo Volpi. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. Inauguração: sáb. (13). 10h/22h (sáb., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/3.

Zip’Up: Trauma

A cidade é o tema mais abordado por Ivan Padovani. Em sua nova mostra, ele expõe uma série de fotografias de obras de infraestrutura paralisadas. As imagens buscam abordar os impedimentos para a transformação urbana. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, 4306-4306. Inauguração: 3ª (16). 10h/19h (sáb., 11h/17h, fecha dom.). Grátis. Até 24/2.