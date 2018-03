Cinco dicas de espetáculos de dança para ver esta semana em SP

Mostra de Dança

Em março, o Itaú Cultural apresenta um recorte da produção de dança contemporânea. Na 5ª (23), às 20h, recebe trabalhos de Eduardo Fukushima, com ‘Entre Contenções’ (18 min; 12 anos), e de Elisabete Finger (foto acima), com ‘Amarelo’ (35 min; 12 anos). Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/3.

Do Lado Esquerdo de Quem Sobe

O trabalho da Mimulus Cia. de Dança retrata o período pós-abolição brasileiro, quando os negros buscavam formas de se integrar à sociedade urbana. Os bailarinos interpretam ritmos populares, em trilha que conta com composições de Yamandú Costa. 60 min. 10 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (23) e 24/3, 21h. R$ 12/R$ 40.

Ensaio sobre as Pequenas Distâncias, Estudo para o Infinito #1

As bailarinas e criadores Silvia Geraldi e Marisa Lambert apresentam coreografia que reflete como as pessoas suportam a proximidade umas das outras. Livre. Praça das Artes (50 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 6ª (17) e sáb. (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Processo

Sob direção de Sandro Borelli, a Cia. Carne Agonizante encena angustiante coreografia inspirada na obra homônima de Franz Kafka. 50 min. 16 anos. Kasulo – Espaço de Arte e Cultura (50 lug.). R. Souza Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até 26/3.

Terça Aberta no Kasulo

A Cia Fragmento de Dança promove ação permanente destinada à difusão de trabalhos da área. Nesta edição, haverá apresentações artísticas de Patrícia Pina Cruz, com ‘Z.i.g.o.t.o.’, e do grupo Musa Heroica Companhia de Teatro, com ‘Relicário’. Os dois trabalhos discutem questões de gênero. 40 min. 14 anos. Kasulo – Espaço de Cultura e Arte (40 lug.). R. Souza Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 3ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).