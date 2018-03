Cinco atrações para o fim de semana com as crianças

Em 1982, Steven Spielberg fez, com roteiro de Melissa Mathison, um filme que virou clássico – ‘E.T. – O Extraterrestre’. Passado todo esse tempo, e de novo com roteiro de Melissa, ele adapta agora o clássico infantil de Roald Dahl. O Bom Gigante Amigo é sobre a ligação de uma garota órfã com o gigante do título.

Em Cannes, em conversa com o repórter, Spielberg contou como essa história o persegue há muito tempo. Era o livro que lia para seus filhos. “É sobre a importância de sonhar.”

Depois de filmes realistas como ‘Lincoln’ e ‘Ponte dos Espiões’, o próprio Spielberg quis exercitar a imaginação. Fez um filme cheio de efeitos, com elenco ótimo (Mark Rylance, Penelope Wilton, Rebecca Hall). Melissa morreu em novembro passado. Não chegou a ver o filme, no qual se empenhou, mas que não tem a magia nem o encanto de ‘E.T’. (Luiz Carlos Merten)

Veja outras dicas infantis:

Cine Curtinhas

O festival faz parte da programação do ‘Fim de Semana em Família’. Em dois dias, serão exibidas 14 animações nacionais, com distribuição de pipoca e tradução em Libras. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (30) e dom. (31), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Alice no País das Maravilhas

Na adaptação da obra de Lewis Carroll, as aventuras de Alice são contadas com técnicas do teatro negro. Dir. Fernando Anhê. Dir. musical Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (31), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Peixonauta no Teatro – O Indiozinho

Manipuladores de bonecos dão vida aos personagens da série de TV. No novo espetáculo, o peixe astronauta irá ajudar o menino Abayomi a voltar para casa. Dir. Fernando Gomes. 50 min. Livre. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb. (30), 11h e 15h. R$ 40.

Mozart Moments

Encenado com bonecos, o espetáculo conta a história do compositor. A peça é montada pelo Grupo Sobrevento. Dir. Luiz André Cherubini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (30), 13h, 15h e 17h. Grátis.