Cinco dicas de passeios para o fim de semana

Foto: Nicola Labate/divulgação

Arena Move Zona Sul

Às margens da Represa de Guarapiranga, o Sesc monta a Arena Move Zona Sul, para atividades ao ar livre e práticas esportivas, antecipando a ‘Semana Move 2016’. No espaço, é possível ter vivência de modalidades como hóquei sobre grama e caiaque. Pq. Praia do Sol. Av. Atlântica, altura do nº 3.540, Interlagos. Sáb. (22), 14h/17h; dom. (23), 11h/14h. Grátis.

Brooklin Fest

A festa alemã já é tradicional nesta época do ano, com direito a muita cerveja e comidas típicas, como os salsichões e o ‘Eisben’, o popular joelho de porco. Na programação, danças folclóricas, música ao vivo, exibição de filmes e artesanato. Quadrilátero das Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, Brooklin. Sáb. (22) e dom. (23), 10h/22h. Grátis.

Fundação Ema Gordon Klabin

A casa-museu era a antiga residência da colecionadora Ema Gordon Klabin. Além de conhecer o casarão da década de 1950, é possível ter acesso a seu acervo com obras de nomes como Tarsila do Amaral, Marc Chagall e Portinari. No sábado (22), às 14h30, há visita temática, seguida de show com o grupo cigano Vitsa Ramanush. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/17h (fecha 2ª e 3ª). Fecha dom. (23). R$ 10 (sáb. e dom., grátis).

Pedala Cidadão

Nesta edição do projeto, o percurso tem 50 km, com ida e volta. Ele sai do Sesc Pinheiros e vai até Embu das Artes. É necessário se inscrever na unidade de Pinheiros. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (23), 9h (concentração: 8h30). Grátis.

Pixel Show

Coletivos, artistas e estúdios de arte participam do encontro. A programação conta com feira de expositores, oficinas, shows e palestras, além de live paitings e batalha de grafiteiros. Clube A Hebraica. R. Dr. Alceu de Assis, s/nº, Jd. Paulistano, 3926-0174. Sáb. (22) e dom. (23), 8h/21h. Grátis (algumas atrações são cobradas). Inf.: www.pixelshow.com.br