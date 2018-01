Cinco dicas de passeios para aproveitar o fim de semana

Grupo Favela em Dança é atração no Red Bull Amaphiko Festival. Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull Amaphiko Festival

Shows, oficinas e debates ocupam o prédio e o entorno do Red Bull Station durante o festival. O evento inclui painéis sobre questões de gênero e cultura negra; apresentação do grupo Favela em Dança (foto); feira gastronômica; e espaço voltado a projetos de impacto social. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Dom. (2), 11h/21h. Grátis.

Arraial Étnico

O evento destaca as culinárias africana, colombiana e síria, além de doces juninos e produtos comuns nessas culturas. Visitantes ainda poderão conhecer a casa-museu Ema Klabin, com mais de 1.500 obras. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb. (1º), 12h/18h. Grátis.

Feira de Selos e Publicações Independentes

Com 15 gravadoras e selos nacionais do cenário musical, a feira expõe lançamentos exclusivos dos artistas e recebe shows de bandas independentes. O trabalho dos que se dedicam à arte de cartazes também será exibido durante a programação. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb (1º), 14h/20h. Grátis.

Geek Festival

O encontro reúne fãs da cultura nerd com workshops e jogos temáticos para celebrar sagas como Harry Potter e Guerra nas Estrelas. O evento terá show com banda cover de Mamonas Assassinas e concurso de cosplay. Centro Britânico Idiomas. R. João Ramalho, 344, Perdizes, 3862-2984. Sáb. (1º), 11h/18h. Grátis.

Mercado Poucas e Boas!

No Beco do Batman, a 2ª edição do evento reúne marcas brasileiras de moda, acessórios e decoração, além de vender cervejas, vinho e doces artesanais. Travessa Alonso, 15, V. Madalena. Sáb. (1º), 13h/ 20h. Grátis. Inf: 98338-5222.