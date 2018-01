Cinco dicas de passeios para aproveitar esta semana em São Paulo

Brazil’s Independent Games Festival

Um dos maiores eventos de jogos independentes da América Latina, a 5ª edição do BIG Festival apresenta 91 games produzidos no Brasil e no mundo. Palestras e espaço para conferir os games fazem parte da programação. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de sáb. (24). 3ª a 6ª, 10h/22h; sáb. e dom., 14h/22h. Grátis. Até 2/7.

Dia do Yoga

Organizado pela Arte de Viver e com apoio do Consulado da Índia, um palco na Praça da Paz celebra o Dia Internacional do Yoga com aulas abertas de meditação, yoga e música. O evento não tem restrições de idade e inclui apresentação de mantras da banda Jay Guruband. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 8, 3105-6118. Sáb. (24), 15h/17h. Grátis.

Festa Junina na Vila Butantan

Com programação musical para todo o fim de semana, o espaço recebe vários estilos de bandas de forró, como a Trio Gabiroots e o sanfoneiro Lino de França. Além de brincadeiras típicas, o evento conta com pratos juninos vendidos nos food trucks. Os cardápios incluem sanduíche de pernil, canjica, quentão de chocolate e chá de amendoim. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (24), 11h/22h; dom. (25), 11h/21h. Grátis.

Música e Meditação no Escuro

Uma experiência feita para causar inspiração por meio da música, a atividade começa com o ritual de desligar os celulares e apagar as luzes aos poucos. Além do repertório musical com os Trovadores Urbanos, a plateia descobre técnicas de meditação ensinadas por Mariana Brasil, da Arte de Viver. Armazém da Cidade. R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 3034-4365. 5ª (29), 21h. R$ 40.

Portugal Fest São João

Para unir as celebrações do mês de junho no Brasil e em Portugal, o evento terá pratos tradicionais das gastronomias lusitana e junina, apresentações musicais, danças e brincadeiras típicas de São João. Estarão presentes alguns restaurantes portugueses e barracas de festa junina, com cardápio variado. Modelódromo Ibirapuera. R. Curitiba, 290, Paraíso, 5031-2919. Sáb. (24), 12h/22h; dom. (25), 10h/20h. Grátis.